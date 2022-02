Warme winter en gras groeit alweer: kan het kwaad om het gazon nu al te maaien?

tipsHet is erg zacht buiten voor de tijd van het jaar en eigenaren van een tuin met een gazon merken dat al duidelijk. De grassprieten groeien sneller dan in een ‘normale’ winter en dat roept de vraag op of eerder grasmaaien een goed idee is.

Het korte antwoord: ja. Je kunt al maaien als je het gras te hoog vindt groeien en het kan ook beter zijn voor het gras. Maai wel alleen als het gras droog is en een niet al te koude nacht volgt.

,,Je mag het altijd maaien als het groeit”, zegt Rico Giling, graszodenspecialist bij Tuin en Gras. ,,Gras stopt met groeien onder de 6 graden. Vroeger dus vrijwel altijd in de winter, maar dat is op dit moment wel anders. We krijgen veel vragen van klanten die niet zeker weten of ze al wat mogen doen aan hun gazon. Dat kan dus, maar je moet met een paar dingen rekening houden.”

Zorg voor de goede lengte van het gras

,,De dode puntjes mogen eraf”, zegt tv-tuinman en boer Tom Groot. ,,Ik zou de hoogte op ongeveer 6 centimeter houden. Als het dan nog koud of nat wordt, heeft het gazon er geen last van. Risico bij te kort maaien is dat er op termijn kale plekken in het gazon komen. Het liefst heb je natuurlijk een strak groen hoogpolig tapijt. Maai ook even om de krokussen en blauwe druifjes heen, want die staan al te bloeien.”

Er is meer te doen in de tuin dan alleen het gras maaien. Kijk op de tuinkalender van vtwonen welke klussen ook staan te wachten.

Giling vindt iets korter ook al goed. Hij houdt het op 5 centimeter. ,,In het voorjaar kun je naar 3,5 tot 4 centimeter gaan.” Het kan dus, nu al maaien. Maar is het ook aan te raden of kun je de natuur zijn werk laten doen? ,,Het verschilt een beetje per grassoort, maar in principe kan te lang gras verstikkend werken. Er komt te weinig lucht en licht bij de bodem, waardoor uitschieters geen kans krijgen. Als je het op de juiste lengte houdt, kan het gras drogen en structuur behouden. Daarmee beperk je de mogelijkheden voor onkruid.”

Kalk op gazon strooien, bemesten en verticuteren

Gras maaien is niet de enige klus die past bij de tijd van het jaar. ,,Van november tot eind februari kun je kalk strooien. Als je dat nog niet hebt gedaan, is dat zeker aan te raden. Het zorgt ervoor dat de pH-waarde van de grond op peil komt. Het gazon neemt dan voedingsstoffen beter op.”

Je kunt de kalkkorrels bij een tuincentrum of ergens anders halen. Strooi ze uit over het gras of gebruik een mestkarretje als je een groot gazon hebt. Het duurt een week of twee tot de korrels in de grond zijn opgelost. ,,Je hoeft niet bang te zijn dat als je het gras maait, je de korrels opzuigt. Die blijven wel goed zitten”, aldus Giling.

Quote Nu nog kalkkor­rels strooien als je dat nog niet had gedaan, is echt een aanrader Tom Groot, tuinman Eigen Huis en Tuin

Ook Tom Groot benadrukt het belang van een sterke grasmat, die daarvoor wel de nodige zorg nodig heeft. ,,Er zijn bijzonder weinig mensen die kalken en bemesten. Nu nog kalkkorrels strooien als je dat nog niet had gedaan is echt een aanrader. Na vier weken kun je dan mestkorrels strooien. Je krijgt minder last van onkruid.”

Bemesten doe je volgens Groot drie keer per jaar: nu ongeveer of in maart, in juni en dan nog een keer aan het einde van het jaar. ,,Het liefst bemesten vlak voordat het gaat regenen, dan trekt het goed in de grond.”

Nog een tuinklus die op stapel staat: verticuteren. ,,Dat kan begin maart. Je doet het met een verticuteerhark of een machine die je kunt huren als je een grote tuin hebt. Er zitten scherpe messen aan die mos en onkruid meenemen. Je gazon krijgt weer lucht. Het ziet eruit als een slagveld, maar als je wat graszaad erbij strooit krijg je echt weer een sterk gazon.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder alle video's over wonen.