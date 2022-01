Warmtepomp in trek door hoge gasprijs: ‘Binnen tien jaar heb ik investering eruit’

Rekenvoorbeeld Groot aantal huiseigena­ren sluit hypotheek over om te besparen

Het aantal hypotheekaanvragen was in december erg hoog, meldt Hypotheken Data Netwerk (HDN). De opvallende stijging is toe te schrijven aan het aantal oversluiters. Huiseigenaren stappen over op een hypotheek met een lagere rente, zodat hun maandlasten dalen.

4 januari