Wat krijg je vergoed als natuurgeweld je huis treft?

Dit jonge stel vond een huis op een bijzondere manier

14 september Een ludieke actie betekende het einde van de huizenjacht van Amber van Dijk (23) en Wouter van de Wouw (23). Ze deden een briefje in de brievenbus van een woning in Kaatsheuvel. Korte tijd later tekenden ze de koopovereenkomst van het huis.