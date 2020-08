We klagen sinds corona meer dan ooit over herrie bij de buren

Herrie op straat. Een tuinfeestje. Harde muziek. De decibellen gieren de schutting over sinds de corona-uitbraak in maart. De politie is veel drukker met meldingen over geluidsoverlast dan andere jaren. We klagen meer dan ooit, blijkt uit de cijfers.

Zit je net rustig in je tuinstoel, besluit de buurman de Hollandse hits op volume ‘de hele buurt geniet mee’ te draaien. Herkenbaar? We klagen meer dan ooit, in ieder geval sinds de politie in 2012 begon met het bijhouden van cijfers over geluidsoverlast van buren of van de straat. Dat blijkt uit politiecijfers die databedrijf LocalFocus heeft verwerkt.

‘Ideale’ cocktail

In januari en februari liep het aantal meldingen nog in de pas met andere jaren. Maar vanaf maart schoten ze plots omhoog. Precies op het moment dat corona in alle hevigheid uitbrak in Nederland. Dat is niet verwonderlijk. We kwamen massaal thuis te werken, mooi weer erbij, vakantie in eigen land (of tuin), vrijwel geen evenementen; dé ‘ideale’ cocktail voor ergernis over het overmatige geluid aan de andere kant van de schutting.

In vrijwel alle gemeenten gingen de klachten de afgelopen maanden over herrie op straat of lawaaiige buren (geregistreerd als ‘geluidshinder overig’). Nederlanders deden dit jaar, logischerwijs vanwege de eerdere lockdownmaatregelen, veel minder vaak hun beklag over geluidsoverlast bij evenementen of horecazaken.

Lawaai

In april en mei werd bij de politie in sommige gebieden bijna twee keer zoveel geklaagd over lawaai in de buurt als in dezelfde maanden een jaar eerder. Juli spant in aantallen meldingen de kroon: 19.274 kabaalklachten over bijvoorbeeld buren of mensen op straat. Dat aantal was een jaar eerder ‘slechts’ 12.627.



Rotterdam voert de lijst aan met een verdubbeling van het aantal klachten ten opzichte van juli 2019 - van 542 naar 1063 meldingen. Van alle provincies zijn in Groningen de meeste meldingen per 10.000 inwoners geteld: gemiddeld 67,3. Van de gemeenten spant Zandvoort de kroon, met gemiddeld 113,9 klachten per 10.000 inwoners.

Wat doen agenten als mensen bellen?

Agenten luisteren dan of er nog steeds overlast is. Als dat zo, is bellen ze aan. In de meeste gevallen blijft het bij een waarschuwing, stelt wijkagent Marcel de Rouw over zijn buurt in Vught, waar zeventien procent meer klachten van geluidsoverlast werden gemeld de afgelopen maanden. Afhankelijk van het gesprek en eerdere meldingen kan er ook een boete worden opgelegd met eventueel het in beslag nemen van (geluids-)apparatuur.

,,Maar dat komt niet vaak voor”, zegt De Rouw, die ook een beroep kan doen op buurtbemiddeling om alsmaar terugkerende overlast tussen buren op te lossen. Dat haalt de kou, zelfs nu, meestal wel uit de lucht. Al maakte De Rouw onlangs nog mee dat recidiverende overlastgevers uit hun huis (van de woningstichting) werden gezet.

Quote De mensen zitten al zó lang bij elkaar op de lip, dat zorgt voor irritatie Marcel de Rouw, Wijkagent in Vught

De wijkagent merkt duidelijk dat er de laatste maanden meer sprake was van geluidsoverlast tussen buren onderling dan anders. ,,De mensen zitten al zó lang bij elkaar op de lip, dat zorgt voor irritatie. Vaak wordt er naar jongeren gewezen, maar ik heb ook regelmatig te maken met volwassenen die lawaai maken. Het lukt niet altijd om langs te gaan. We hebben, zeker in de nachtelijke uren, vaak andere prioriteiten. Aanrijdingen of inbraken gaan toch voor en dat snappen de meeste mensen ook wel.”

Wat kun je zelf doen?

Quote Met een open gesprek bereik je meer dan als je met de deur binnenvalt Bente London Bente London van bemiddelingsbureau BeterBuren, vooral actief in een groot gebied rond Amsterdam, heeft wel tips om samen met de buren te voorkomen dat het uit de hand loopt.



,,Wij zeggen altijd; ga eerst maar eens met elkaar praten en wacht niet tot het stoom uit je oren komt. Want dan escaleert een ruzie vrij snel. En als je dan in gesprek gaat, moet je niet alleen benoemen wat jij wil, maar ook kijken of de ander tijd heeft en of je samen een oplossing kunt bedenken. We zijn nu eenmaal gevoelig voor anderen die je iets op willen leggen. Dan is het vaak meteen van: ik moet helemaal niets. Met een open gesprek bereik je meer dan als je met de deur binnenvalt.’’



Volgens London is het van groot belang je buren te kennen. ,,Hier in de Randstad zitten we dicht op elkaar en we zien steeds meer dat mensen elkaar eigenlijk niet kennen. En dan wordt iets vragen aan een ander al best lastig. Je hoeft geen vrienden te worden, maar als je elkaar een beetje kent, dan weet je dat iemand bijvoorbeeld nachtdienst heeft en in de ochtend slaapt. Of bijvoorbeeld dat er net iemand overleden is. Als je dat niet weet, dan kun je er ook geen rekening mee houden. Informeer elkaar dus tijdig. Je ziet dat nu ook in de coronacrisis. De een moet werken, de ander heeft vakantie met drie rennende kinderen op de verdieping. Investeer dus in goed burencontact.’’

De bemiddelaarster heeft meer tips. ,,Een goede tip is om een briefje in de bus te doen om aan te kondigen dat je een feest hebt. Maar dat kan natuurlijk niet voor iedere barbecue. Maar ga het gesprek aan en geef aan waar je last van hebt en of de ander dat wellicht herkent. Soms ligt de oplossing bij beide partijen. Je moet blijven praten, want als iemand migraine heeft, dan kan de buurman dat niet zien.’’

