We tuinieren minder strak, een madeliefje in het gazon mag weer

eigen tuin eerstDe tuin hoeft er niet meer superstrak bij te liggen, vindt tuinexpert Romke van de Kaa . We mogen de natuur best een beetje zijn gang laten gaan. ,,Bevalt het niet, dan kunnen we alsnog ingrijpen.’’

We tuinieren met een lossere pols dan pakweg tien jaar geleden. We streven naar een natuurlijke tuin, wat heel iets anders is dan de natuur op haar beloop laten. Wij bepalen wel degelijk de grenzen waarbinnen die natuur haar gang kan gaan. Als strenge bovenmeesters waken we ervoor dat de zaak uit de hand loopt. Maar niet iedere zaailing wordt meer automatisch weggeschoffeld en planten mogen door elkaar groeien. Madeliefjes in het gazon mogen weer en zelfs mos wordt in verlichte kringen getolereerd.

Het toeval gaat een rol spelen en we beginnen te beseffen dat een plant zichzelf met veel effect kan uitzaaien op plaatsen die we zelf nooit hadden kunnen bedenken. Als dat effect ons niet bevalt, kunnen we altijd alsnog ingrijpen. Zo kunnen we het toeval sturen.

Gewoon wat zaad uitstrooien

We kunnen dat zichzelf zaaien een handje helpen door zaad uit te strooien. Op die manier kan een plant gebruikt worden als een wederkerend thema, een verbindend element dat in de hele tuin terugkomt. De lijst van planten die hiervoor gebruikt kunnen worden, is lang. Van wolfsmelk tot vingerhoedskruid en van campanula tot klaproos.

Een van de beste zelfzaaiers is de gele helmbloem, Corydalis lutea, een plant die zich aan de verstedelijking van ons land heeft aangepast en die tot in het centrum van de grote stad tussen stoeptegels en in kademuren groeit. Het is een onuitroeibaar plantje, dat wel, maar wie zou deze fragiele verschijning willen uitroeien? De ragfijn verdeelde, varenachtige bladeren en de buisvormige bloemen die van licht- naar donkergeel verlopen zorgen voor een vrolijk accent in slecht voegwerk, in kieren tussen terrastegels en in stapelmuurtjes. Allemaal plaatsen waarin het onmogelijk is om een plant vanuit een potje te planten. Mieren verslepen het zaad van de gele helmbloem waardoor de plant op de meest onwaarschijnlijke plaatsen opduikt.

Exotisch madeliefje dat bloeit tot november

Een andere plant die altijd verrast, is het Mexicaanse madeliefje of muurfijnstraal, Erigeron karvinskianus. Dit exotische madeliefje is een van de weinige planten die van mei tot november doorbloeien. De plant groeit overal, behalve in vruchtbare tuingrond. Muren en kieren en tussen stenen of tegels zijn ideaal voor zelfzaaiers, maar ook in de border kan het toeval worden gestuurd: gooi er wat puin of zand neer en de muurfijnstraal zal vanzelf opduiken.

Verbascum olympicum is een zelfzaaiende, tweejarige toorts die in juli en augustus tot 3 meter hoog boven de omringende planten oprijst, en zo een middelmatige border in één keer omtovert tot een adembenemend spektakel. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is de zaailingen niet weg te wieden maar te laten staan.

De prikneus brengt iedere saaie tuin tot leven

Op een wat lager niveau zijn verrassende effecten te bereiken door de gewone prikneus, Lychnis coronaria, toe te staan om zich overal tussen andere planten te zaaien. Het intense paarsrood van de prikneus brengt iedere saaie tuin tot leven. Voor wie niet van knalkleuren houdt, is er een beschaafde witbloeiende vorm.

