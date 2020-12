Winkels geven kerstbomen gratis mee aan klanten vanwege aanstaande sluiting

Klanten die iets afrekenen aan de kassa bij de Ikea in Breda, krijgen een bon die ze buiten kunnen omruilen voor een gratis kerstboom. De woonwinkel heeft nog zo'n duizend bomen over, waar ze nu vanaf moeten. Als de winkels daadwerkelijk moeten sluiten, kunnen ze de bomen niet meer verkopen.



Ook de Gamma in Den Haag roept klanten via Facebook op om nog even naar hun filiaal te komen. Eén boom per klant is het maximum. Intratuin, een van de grootste kerstboomverkopers van Nederland, laat weten dat er vanuit het hoofdkantoor niet is besloten om kerstbomen al gratis mee te geven aan klanten. ,,We wachten de precieze maatregelen af tot we beslissen wat we gaan doen. Misschien mogen klanten straks nog wel spullen afhalen, dat moet nog duidelijk worden.”



Dankzij corona hadden winkels dit jaar de kerstbomen extra vroeg in huis gehaald. Ook veel klanten vroegen eerder dan normaal om ‘gezelligheid’ in huis en kochten in november al massaal kerstspullen in. Intratuin importeerde z'n bomen een week eerder dan andere jaren.