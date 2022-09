Wladimir moet huis uit na overlijden doodzieke moeder, voor wie hij jaren zorgde: ‘Ten einde raad’

De kunst van het boren: zo hang je eenvoudig een schilderij op

Wat gaten in de muur boren om een plank of schilderij aan de muur hangen? Dat kun je makkelijk zelf. Als je weet wat je doet, tenminste. Chris van Rongen, head of commerce van de GAMMA, en Edwin Boogaart, van Schilder- en Klusbedrijf Boogaart, leggen uit hoe je dat het beste aanpakt.

10 september