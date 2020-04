Wonen in België en Duitsland is goedkoper, maar waar moet je rekening mee houden?

Nicole Snoek woont in het Belgische Overpelt, net over de grens bij Valkenswaard. Werken doet ze in Nederland, in Waalwijk om precies te zijn, 90 kilometer verderop. Het dagelijks heen en weer reizen, in deze coronatijd wat minder frequent, heeft ze er graag voor over. ,,Je krijgt in België meer huis voor je geld. In Nederland woonden we in een rijtjeshuis, hier in een vrijstaande woning met een flinke tuin.’’