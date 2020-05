Wonen in een watertoren: in bad met een uitzicht tot Antwerpen

Helemaal zeker wat hij met het markante gebouw zou gaan doen, wist ontwikkelaar Rory Bertram nog niet toen hij het vorig jaar aankocht. ,,Aanvankelijk was het idee om de kantoorruimtes gewoon weer te gaan verhuren, maar later zagen we dat de watertoren wel een hele gave locatie was om woningen in te ontwikkelen.’’



Eén van de drie appartementen is inmiddels klaar en ingericht. Als binnenkort de verkoop begint, kunnen potentiële kopers daar alvast de sfeer opsnuiven en het magistrale uitzicht in zich opnemen. Door de geklinknagelde stalen wanden oogt het appartement heel authentiek. Er zijn twee slaapkamers met daartussenin een badkamer. Het raam daarvan zit pal naast het bad. Wie daar straks in ligt, kijkt uit over Goes en omstreken. ,,En van buitenaf ziet niemand jou dan liggen, hoor’’, verzekert makelaar Frank Plouvier van Faasse & Fermont. ,,Al kan ik me voorstellen dat het even tijd kost om daarop te durven vertrouwen.’’