Wonen in een winkel? Bijna alles in de woning van Dick is te koop: ‘Zelfs eens een jas van de kapstok verkocht’

Lianne woont in eerste microwo­ning van Nederland: ‘Iemand van twee meter wordt hier niet gelukkig’

Met haar 1.63 meter kan ze net onder de douche staan en haar bed is speciaal op maat gemaakt. Wonen op 25 vierkante meter is niet voor iedereen weggelegd. Wel voor Lianne Guliker (23). Zij woont sinds september in Nederlands eerste microwoning achter in een tuin in Gouda.

20 november