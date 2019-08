Woningeigenaren eisen opheldering van notarissen over mogelijk te hoge kadasterkosten

Zeker duizenden huizenbezitters hebben hun notaris de afgelopen tijd bestookt met vragen over mogelijk te hoge kadasterkosten die zij afgerekend hebben. Dat meldt de Vereniging Eigen Huis. Sommige notariskantoren hebben mogelijk met hogere tarieven gerekend dan wettelijk toegestaan bij de aan- en verkoop van een huis. Zij staken het geld, van een paar tientjes tot soms honderden euro’s per klant, in eigen zak.

Eigen Huis kwam onlangs met een massale oproep aan notarissen om het teveel aan geïnd geld alsnog terug te storten en spoorde huizenbezitters aan om in actie te komen. De zaak kwam eind vorig jaar aan het rollen na een tuchtzaak. Een notaris bleek aan zijn 38 klanten de volledige legeskosten van 74 euro gerekend te hebben voor het doorhalen van hypotheekinschrijvingen, terwijl de notaris die kosten zelf maar één keer (dus slechts 74 euro) hoefde af te rekenen.



Die winst (2738 euro) stak hij in eigen zak. Ook rekende hij voor de inschrijving van de leverings- en hypotheekakte bij het Kadaster het hogere standaardtarief van 168 euro, terwijl hij in werkelijkheid maar 103 euro hoefde af te rekenen. De tuchtrechter tikte de notaris op de vingers, maar daarmee was de zaak niet voorbij.



Na de uitspraak erkende de brancheorganisatie van notarissen, de KNB, dat het rekenen met te hoge kadasterkosten op grote schaal gebeurde in notarisland. De KNB én de verantwoordelijk toezichthouder op de notarissen, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), riepen notariskantoren op het teveel aan geïnd geld alsnog terug te betalen aan klanten en per direct te stoppen met deze praktijken. Die zijn wettelijk gezien namelijk niet toegestaan.

Korting De affaire draait om een korting die veel notarissen krijgen van het Kadaster voor het verrichten van bepaalde handelingen zoals de inschrijving van een koopakte. Die korting krijgen zij omdat ze werken met een bepaald softwaresysteem, KIK genaamd. Het gros van de kantoren (80 procent) is daarop aangesloten. Wettelijk gezien moeten ze die kortingen doorgeven aan de klanten.

Schuldig

Eigen Huis gelooft dat sommige kantoren nog steeds de fout in gaan. De vereniging baseert zich op recente geluiden van consumenten, maar ook op reacties van notarissen zelf. Om consumenten te helpen hun eventueel te veel betaalde geld terug te halen en de notarissen wakker te schudden, heeft Eigen Huis een standaardbrief op zijn site gezet die consumenten aan hun notaris kunnen sturen.

Die brief is in korte tijd al ruim 8000 keer gedownload. De consumentenvereniging spreekt van een ‘mooi eerste resultaat’. Ook zijn er bij het consumentenloket al ruim honderd reacties binnengekomen. Niet alleen van tientallen tevreden consumenten die hun geld naar aanleiding van de brief of hun telefoontje hebben teruggekregen, maar ook van boze notarissen die niet blij zijn met de actie van de belangenvereniging en eisen dat de belangenclub stopt.

,,Een notaris gaf in een mailtje ruiterlijk toe dat hij soms een te hoog tarief in rekening brengt en dit voordeel in eigen zak steekt en blijft steken omdat hij een laag honorarium hanteert. Hij spreekt in het mailtje aan ons letterlijk van een aardig meevallertje voor hemzelf”, aldus een verontwaardigde woordvoerder van Eigen Huis.

Sjoege

De consumentenclub overweegt deze notaris voor de Geschillencommissie te slepen. Ook zal Eigen Huis zijn gegevens doorspelen naar de toezichthouder BFT. De belangenvereniging kondigde eerder al aan alle gegevens kantoren die geen sjoege geven op vragen van hun klanten, te zullen doorspelen naar de toezichthouder. ,,We gaan dit bundelen en na de zomerperiode bespreken met het BFT”, aldus de zegsman.