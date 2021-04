Woningen van meer dan een miljoen: niet alleen chique villa's, ook rijtjeshuizen

De algemene stijging van de huizenprijzen zorgde er vooral voor dat er in steden buiten de Randstad miljoenenwoningen bijkwamen. Behalve de traditionele villa's, worden er ook rijtjeshuizen in chique buurten en luxe appartementen voor meer dan een miljoen aangeboden, zo valt te zien op Funda .

In Amsterdam en Rotterdam groeide het aantal woningen met een zevencijferige waarde met 20 procent. In Den Haag en Utrecht was de stijging meer dan 50 procent en in steden als Zwolle, Tilburg en Eindhoven waren er toenames van meer dan 70 procent. Inmiddels is 1,9 procent van de gehele woningvoorraad minimaal 1 miljoen euro waard.