Woningnood dwingt jongeren tot vertrek uit geliefde dorp: ‘Noodgedwongen naar de stad verhuisd’

CBS: Stijging huizenprij­zen naar laagste niveau in bijna een jaar

De stijging van de huizenprijzen is in juni flink afgezwakt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betaalden huizenkopers nog altijd beduidend meer dan een jaar eerder voor een bestaand koophuis, maar de prijstoename was wel de laagste sinds juli vorig jaar.

22 juli