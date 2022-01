Woonwijken met huizen van hout en stro hebben de toekomst en zo ziet dat eruit

Ooit, twintig jaar geleden, deden de twee broers (Luc is ontwikkelaar, Wout is architect) kantoortransformaties. Door de kantorencrisis was er veel leegstand en geregeld toverden ze een kantoorgebouw om in appartementen of in een hotel met restaurant en zalen. ,,Steeds kwam daarbij ter sprake hoe je dat zo duurzaam mogelijk kon doen”, vertelt Luc. Toen kwam het begrip ‘circulair’ op hun pad.