Zaterdag is het Internationale dag van het naakt tuinieren: laat je buren het niet zien!

Voordat alle kleren uit gaan is het wel verstandig om te kijken of je niet illegaal bezig bent. Naakt tuinieren is namelijk niet overal toegestaan. In de eigen tuin is het in principe toegestaan, maar dan wel alleen als de buren het niet kunnen zien. Stappen de buren naar de politie, dan kan dit zomaar leiden tot een proces-verbaal voor exhibitionisme.