Ze bestaan: tuinplanten die je geen water hoeft te geven

Natuurlijk zijn er allerlei manieren om droogte te lijf te gaan: sproeisystemen aanleggen, geperforeerde tuinslangen ingraven, het bad via een hevel laten leeglopen in de border - het is allemaal mogelijk. Maar het is beter om de zaak bij de wortel aan te pakken. En dat is je tuin zo inrichten dat je helemaal geen water hoeft te geven. Daarvoor gebruik je droogtebestendige planten.

Planten die droogte weerstaan, of die zelfs van droogte houden, zijn er genoeg. Meestal zijn dat mediterrane planten als tijm, rozemarijn en lavendel. Dat zijn planten die niet alleen droge grond blieven, maar ook een plaatsje in de volle zon.



Planten die het in droge schaduw uithouden zijn er weinig, maar een stuk of vijf, zes zijn er wel te bedenken. Daarmee kom je toch een heel eind, zeker als je ook nog bloembollen plant, want daaronder zijn er ook die droge schaduw tolereren. Droge schaduw vind je onder bomen, maar ook onder een overhangend dak of in de regenschaduw van een noordmuur kan de grond vaak gortdroog zijn.



Waldsteinia ternata is ook bekend onder de naam goudaardbei of gele aardbei. Het blad doet wat denken aan dat van een aardbei, maar aardbeien komen er niet aan. Het is een goede bodembedekker voor droge, beschaduwde plaatsen.

Een groot vlak van deze plant is oersaai. Het is daarom zaak dat vlak te doorbreken met planten die erbovenuit komen. Zo'n plant is Euphorbia amygdaloides var. robbiae, een mondvol voor de groenblijvende amandelwolfsmelk met glimmend blad. Deze wolfsmelk bloeit vanaf maart, met groengele bloemen, en de bloei houdt tot in juni aan.

Ook andere combinaties zijn denkbaar: Pachyphragma macrophyllum bloeit vroeg in de lente als een reusachtige witte pinksterbloem. Het grote ronde blad sluit de grond als een deken af en verstikt het onkruid.

Tenminste - als dat onkruid geen winde of zevenblad is, dan wordt eerder de Pachyphragma verstikt. Deze plant uit de Kaukasus bloeit van maart tot mei, daarna is ook in dit geval een vierkante meter van deze bodembedekker niet bepaald boeiend. Hier kun je de zaak opleuken met winterjasmijn, Jasminum nudiflorum. De twijgen van dit struikje buigen elegant naar de grond, waarna aan de toppen van de takken nieuwe wortels ontstaan. Zo wandelt de winterjasmijn door de tuin. De heldergele bloemen verschijnen al in december. Nachtvorst kan de bloemen doen bevriezen, maar zodra het dooit bloeit de struik weer verder.

Ook met de mannetjesvaren, Dryopteris filixmas, kun je een vlak Pachyphragma doorbreken. Deze varen blijft tot Kerstmis groen. Heel bruikbaar in droge schaduw is stinkend nieskruid, Helleborus foetidus, een halve meter hoog, met ingesneden blad en grote groene bloemen in het voorjaar.

