Zeecontainers zagen alle hoeken van de wereld, nu bouwt Stefan er een huis van

Toen de Papendrechter de kavel vorig jaar kocht en samen met Stijl Architectuur aan het tekenen sloeg, wilde hij per se geen dertien-in-een-dozijn huis. ,,Het moest een modern en strak huis worden, maar we wilden het toch net iets anders doen dan anderen. Toen kwamen we op het idee om met containers te gaan bouwen. Dat is echt iets van de laatste tijd, al gebeurt het in de regio nog nauwelijks. We zijn één van de eersten.’’