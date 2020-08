Zelf mest maken voor de tuin? Stamp eens wat brandnetels plat

Als je planten in water doet, gaat het mengsel gisten. Afhankelijk van het weer duurt de gisting drie tot tien dagen. Hoe warmer het weer, hoe sneller de gisting. Als er geen belletjes meer opstijgen, is de toverdrank klaar. De stinkende gier die nu is ontstaan, is tamelijk geconcentreerd. Voordat je hem op je tuinplanten spuit, moet je hem verdunnen. Verdun 1 liter gier met 10 liter water.



Nu de belangrijkste vraag: werkt brandnetelgier tegen luizen? Op het gevaar af de hele alternatieve tuingoegemeente tegen mij in het harnas te jagen is het eerlijke antwoord: nee.



Luizen houden niet van alcohol, maar het alcoholgehalte van brandnetelgier is niet hoog genoeg om ze schrik aan te jagen. Je kunt daar iets aan doen door in het begin van het proces 1 kilo suiker toe te voegen. Dan nog maak je er geen bladluis mee dood.



Wel kun je plantengier als mest gebruiken, want gier zit vol kalium en stikstof. En de kinderen zijn even van de straat geweest. Dat is ook heel wat wat waard.