Zelfbouw is booming: Marion en Sjoerd hadden nog nooit geklust, maar bouwden penthouse

Video Nicolette Kluijver: Ik vind het een genot om te zien hoe mensen verbouwen

6 januari We kennen Nicolette Kluijver (36) van programma's als Expeditie Robinson en RTL Boulevard, maar vanaf vanavond is de presentatrice te zien in een totaal ander genre dan ze gewend is: het huisrenovatieprogramma De perfecte verbouwing.