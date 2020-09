Zes tips om je woning groter te laten lijken

hip huisSinds de coronacrisis brengen mensen (noodgedwongen) meer tijd door in hun eigen huis. Het interieur krijgt daardoor ook meer aandacht. In de serie ‘hip huis’ onderzoekt de redactie Wonen van deze site de laatste trends. Vandaag: extra ruimte creëren in je woning.

Woningen in Nederland worden steeds kleiner. Maar of je nu in een appartement, een kleine woning, of in een studentenhuis woont, er zijn altijd manieren om extra ruimte te creëren. Jaimy van Zwieten is interieurontwerpster en geeft zes tips om je huis wat groter te laten ogen.

1. Kies voor kleinere meubels

,,Als ik bij mensen thuis kom, zie ik vaak van die kolossale meubels staan”, zegt Van Zwieten. ,,Vaak ook nog donker en van hout. Dat zorgt er automatisch voor dat je woning kleiner oogt. Kan dat niet wat kleiner of met wat meer lucht? Denk bijvoorbeeld aan ruimte onder je meubels. Als je een bank op pootjes hebt, kun je eronder kijken. Dat geeft meteen een ruimtelijk gevoel. Net als bij een televisiemeubel dat je kunt ophangen. Mensen hebben vaak een enorm grote bank en dan ook nog in een U-vorm. Daar kun je niks meer mee. Verplaatsen is niet mogelijk. Het liefst zeg ik dan: gooi die bank eruit en ga voor bijvoorbeeld een 3-zits. Ik snap dat een grote bank met kinderen handig is. Maar die zitten vaak ook graag op een poef of een groot zitkussen op de grond.”

2. Creëer meer daglicht

,,Shutters zijn tegenwoordig in de mode”, zegt Van Zwieten. ,,Maar dat adviseer ik niet. Ze houden veel daglicht tegen en als je ze uitklapt, nemen ze ruimte in beslag. Terwijl: hoe meer licht, hoe groter je ruimte lijkt. Ga dan voor luchtige gordijnen of jaloezieën. Liefst in lichte kleur als wit of bamboe. Neem ook niet te brede jaloezieën. Kies bijvoorbeeld voor maat 30 in plaats van 50.”

3. Maak gebruik van de hoogte

,,Gebruik maken van de hoogte kan met lange gordijnen. Daarmee accentueer je de hoogte van de ruimte. En laat ze dan niet tot je raamkozijn komen, want dat is echt een no go. Nee, daadwerkelijk tot aan de grond. Komen ze dan voor je verwarming? Neem dan niet te zware gordijnen. Overweeg ook een hoogslaper. Zeker voor kinderkamers of studentenkamers. Daarmee benut je de ruimte optimaal. Wat ook een leuke tip is: verf je muur niet tot het plafond. Laat een strook van ongeveer 30 centimeter over.”

4. Koop geen meubels van dezelfde lijn en ga voor verschillende vormen

Volledig scherm Jaimy van Zwieten. © Eigen foto ,,Ik zie vaak eettafels, dressoirs, echt alles uit dezelfde lijn. Niet doen! Gebruik juist verschillende meubels, met diverse vormen. Zoals een vierkante bijzettafel met een ronde eettafel. Daar creëer je echt ruimte mee. Mensen kunnen eromheen zitten en je kunt er makkelijk omheen lopen. Geen eenheid? Dat creëer je op andere manieren. Door bijvoorbeeld kleuren te laten terugkomen.”

5. Kies de juiste verlichting

,,Met lampen kun je ook veel. Kies geen zware, gesloten vormen. Met draadlampen of glazen lampen lijkt je ruimte groter. Dat komt omdat je door het glas heen kunt kijken. Zorg dat je op meerdere plekken licht hebt. Boven de kast, achter de bank, boven de eettafel. Dat is beter dan één grote lamp. Het is bovendien aangenamer als je de lampen nog kunt dimmen.”

6. Gebruik deuren met glas erin

,,Je kent ze vast wel, die zwarte, stalen deuren met glas erin. Zijn helemaal hip momenteel. Daarmee creëer je echt ruimte, omdat je er weer doorheen kunt kijken. Budgettip: die deur mag best van aluminium of van hout zijn. Door het glas krijg je hetzelfde effect.”

