Zeven tips voor opruimen met kinderen: zo hoef jij niet alles alleen te doen

Iedereen die kinderen heeft herkent het wel: een ravage van speelgoed in je huis. Dat kun je zelf opruimen, maar het is natuurlijk makkelijker om je kinderen hun eigen rommel te laten opbergen. Maar hoe krijg je ze zover? Lammy Wolfslag van Mijn Opruimcoach legt aan de hand van zeven tips uit hoe je het je kinderen kunt leren.

1. Ruim samen op

Volgens Wolfslag is het belangrijk om je kinderen te helpen bij het opruimen. ,,Heel veel mensen denken: ik doe het één keer voor en dan kan mijn kind het wel zelf. Maar zo werkt het niet. Je moet het blijven herhalen.”



2. Geef het goede voorbeeld

,,Het is heel belangrijk om zelf het goede voorbeeld te geven. Als jij zelf altijd dingen laat rondslingeren en tegen je kind zegt dat hij of zij de speelhoek moet opruimen, dan is dat niet overzichtelijk. Je kind weet dan namelijk helemaal niet hoe het hoort.”



Volledig scherm Opruimcoach Lammy Wolfslag. © Lisenka l' Ami Fotografie 3. Gooi eerst alles op één hoop en kijk daarna verder

Ligt het speelgoed door het hele huis verspreid en heb je daardoor geen idee waar je moet beginnen? Gooi dan eerst alles op één hoop, zegt Wolfslag. ,,De eerste stap is daadwerkelijk al het speelgoed verzamelen. Alleen zo kan je overzien hoeveel het is. Verder ben ik een grote voorstander van clusteren. Leg dus de Lego bij de Lego en de barbiepoppen bij de barbiepoppen. Maar maak het vooral niet te ingewikkeld. Ga dus niet de Lego op kleur sorteren. Stop het allemaal in één bak, dan is het voor het kind ook makkelijk om op te ruimen. Ga niet overorganiseren.”



4. Label de opruimbakken

Volgens Wolfslag is het heel belangrijk dat het kind weet waar hij of zij iets moet opruimen. ,,Koop daarvoor verschillende bakken, die je labelt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld een sticker met een woord erop te plakken. Voor kinderen die nog niet kunnen lezen, kun je er een plaatje op plakken. Plak op een bak voor Playmobil bijvoorbeeld een foto van een Playmobilpoppetje.”



5. Kijk kritisch naar het speelgoed

Hoe meer speelgoed je in huis hebt, hoe meer tijd het kost om het op te ruimen. En dus kan het geen kwaad om af en toe eens te kijken naar de hoeveelheid speelgoed die je in huis hebt ,,Wanneer je alles op één hoop gooit, kun je er soms ineens van schrikken hoeveel het is. Kijk ten eerste of het speelgoed nog bij de leeftijd van je kind past. Een puzzel van vier stukjes voor een kind van 4 heeft niet zoveel zin. Maar je kunt ook tien puzzels hebben terwijl je kind helemaal niet van puzzelen houdt. Kijk dus ook of het speelgoed nog bij de interesse van je kind past.”



6. Maak er een gewoonte van

,,Het is sowieso belangrijk om van het opruimen een gewoonte te maken, net zoals tandenpoetsen. Doe het elke dag. Ruim bijvoorbeeld altijd op voor het eten of voor het televisie kijken. Je moet er echt tijd voor inruimen.”