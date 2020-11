Zie jij door de bomen het bos niet meer? Zo kies je de juiste schaar voor elke snoeiklus

video Hendrik (58) uit ’t Harde bouwde een hunebed in zijn tuin en dat was niet bepaald gratis

26 november ,,De één heeft een groot beeld in zijn tuin, wij wilden een hunebed.” En dus ging Hendrik Gommers (58) uit ’t Harde, die twaalf boeken schreef over hunebedden, aan de slag. Eenvoudig was de klus niet. ,,Voor ik het wist lag de hele shovel om.”