Zij maakten van een bouwval hun droomhuis: ‘Als je het kunt doen, pak die kans!’

Als ze horen dat er iets in Hengstdijk te koop staat, gloort er hoop. Al lijkt het gekkenwerk. Het pand aan de Plattedijk is een krot en het perceel is onbegaanbaar. Het staat vol met bomen en struiken. ,,Toch zijn we met de eigenaren gaan kijken. We waren verrast, want het perceel was groter dan we dachten: 2400 vierkante meter. Aan de keukentafel probeerden we te visualiseren wat we ervan zouden kunnen maken.”