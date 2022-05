Zo breng je zachtheid in je tuin met de Japandi-stijl

vraag 't vtwonenWeleens gehoord van Japandi? Deze minimalistische woonstijl wordt steeds populairder. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Frans Uyterlinde is stylist bij vtwonen en vertelt hoe je Japandi toepast in de tuin, op je balkon of dakterras.

,,Japandi is een mix van de Japanse en Scandinavische interieurstijlen. Kort gezegd gaat het om eenvoud en minimalisme, uitgevoerd in zachte kleuren in dezelfde tonen, begint Frans. ,,Verder zie je veel organische vormen bij Japandi, veel rondingen en veel natuurlijke materialen. Als je alles strak en minimalistisch houdt, komen die organische elementen heel mooi tot hun recht. Een minimalistische inrichting kan wat kil aandoen, maar daarmee breng je de zachtheid erin die zo bij Japandi hoort.

Ook heel Japandi is wabi sabi. Dat heeft te maken met acceptatie van de onvolkomenheid en de vergankelijkheid. Het betekent dat meubels op het terras mogen verweren, ze hoeven niet perfect te zijn. Denk ook aan een bijzondere, handgemaakte schaal. Die is misschien imperfect, want handgemaakt, maar juist de imperfecties koester je.’’

Binnen kan ik me voorstellen dat je kiest voor een ronde tafel, lichtgrijze bank en zo’n handgemaakte schaal. Maar hoe ziet dat er in de tuin uit?

,,Laat me je meenemen naar mijn eigen dakterras. Daar heb ik die stijl eigenlijk wel. Er liggen lichtgrijze tegels met daaromheen een rand basaltsplit, dat zijn kleine, grijze steentjes. Op het terras staan allerlei grijze potten die erg op elkaar lijken, maar net een beetje anders zijn qua kleur, vorm en materiaal. Alles is wel in een grijstint. In de potten staan verschillende grassen en bamboe. We wonen op acht hoog, dus die waaien altijd lekker mee met de wind.’’

Volledig scherm Het dakterras van Frans Uyterlinde. © Frans Uyterlinde

Is dat wel zo goed voor de biodiversiteit, al die tegels en steentjes?

,,Ons dakterras is het dak van de buren, dus daar moesten we wel tegels leggen. Maar in de potten hebben we veel planten staan, daar komen allerlei insecten en vogels op af. In zulke potten kun je prachtige bijen- en vlinderplanten zetten. Met bamboe, grassen en kleine boompjes behoud je de rust. Wij hebben twee prachtige, warmrode Japanse esdoorns staan. Die kleuren heel mooi bij die rustige, grijze basis.

Maar Japandi gaat om de eenvoud, dus veel verschillende planten door elkaar heen, dat past er niet zo bij. Dat wordt vreselijk onrustig. Wat mijns inziens altijd goed werkt, is denken in grote vlakken. Dus varieer niet te veel met de beplanting, maar denk juist in grote partijen.’’

Hoe ziet een zithoek buiten in Japandi-stijl eruit?

,,Dan kom je weer bij die organische vormen. Een fijne loungeset met zachte kussens en daarbij een bol salontafeltje. Of juist organisch materiaal: wij hebben een Balinees ligbed staan van teakhout.

Wat je ook veel ziet bij Japandi, zijn lage meubels. Laag zitten werkt namelijk heel rustgevend. Je kunt ook een soort zitkuil creëren, door de borders om het terras heen wat hoger te laten beginnen, in hoge borderbakken bijvoorbeeld. Of je schermt het terras af met tuinschermen. Het terras wordt dan echt een eigen plekje en ook meteen veel beschutter. Heel erg Japandi allemaal.”

En vergeet de verlichting niet”, haast Frans zich nog te zeggen. ,,Ik moest meteen denken aan iets heel praktisch, namelijk de Philips Hue Appear Wandlamp. Dat is een kleine, cilindervormige zwarte lamp, het licht schijnt naar boven, het licht lijkt dus wel uit je terras te komen. Die is zo mooi strak en minimalistisch. Dat soort kleine elementen maken de Japandi-stijl helemaal af.’’

Heel erg Japandi is zijn laatste tip niet, lacht Frans, maar hij is wel belangrijk. ,,Tuinieren in potten past goed bij Japandi. Maar planten drogen in pot wel een stuk sneller uit dan in de grond. Ons dakterras is 85 vierkante meter, als je daar met je gietertje langs moet in de zomer, blíjf je bezig. Wij hebben daarom een irrigatiesysteem. Die sluit je gewoon aan op de buitenkraan. Zo hoef je je daar geen zorgen om te maken.’’