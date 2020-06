Zo erg is het toch niet als ik afval dump in de container van een ander?

interactieve kaart Inbreker kiest steeds vaker voor schuren en garages in plaats van woningen. Hoe zit dat in jouw regio?

14:00 In de coronacrisis heeft het inbrekersgilde z'n aandacht verlegd naar schuren, garages en opslagboxen. Het aantal woninginbraken daalde in de meeste regio's juist spectaculair. Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat mensen vaker thuis waren, in isolatie om zich te beschermen tegen het coronavirus.