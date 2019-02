Zo hang je handig een keukenkastje op

,,Hij hangt!’' roep ik naar boven. Mijn opdrachtgever komt de trap af en werpt een blik in de keuken. ,,Wat?’' roept ze uit. ,,Hoe heb je dat gedaan in je eentje?’' Ik zeg lachend: ,,Het lijkt zwaarder dan het is.’' Ze is even sprakeloos. De buurvrouw, die even later thee komt drinken, is ook verbaasd. Deze klus, het ophangen van een keukenkastje, heb ik al vaker uitgevoerd, ook in mijn eigen huis. Vooral als je een huurhuis hebt, zoek je naar goedkope oplossingen voor meer bergruimte. In mijn keuken hingen twee kastjes lukraak boven het aanrecht. Toen ik ze allebei links tegen elkaar had geplaatst, kon er nog een derde naast. Dat gaf meteen een rustiger beeld. Keukenverlichting eronder maakt het helemaal af.