Zo houden we het klimaatvriendelijk koel in huis (dus zonder energieslurpende airco)

Onze verre voorouders hadden het - met de kennis van nu over de opwarmende aarde - nog niet zo gek bekeken: zij woonden in een grot. Daar is de temperatuur het hele jaar door lekker constant, een graad of twaalf. Goed, misschien wat aan de frisse kant, maar dat viel wel op te lossen met een berenvel. Nee, dan wij, met onze zolderkamers. Zie tijdens een hittegolf als die van afgelopen week de slaap maar eens te vatten. Ja, een airco is een remedie in plakkerige nachten. Maar al die airco's samen maken het klimaatprobleem alleen maar groter: vanwege hun stroomgebruik én de warme lucht die de apparaten uitblazen aan de achterkant.