Zo kun je thuis met geur spelen: ‘Ik vergelijk parfum maken met bierbrouwen’

Kocht je vroeger nog een simpele geurkaars of -spray, inmiddels zijn er verschillende designlabels met eigen lijnen in huisparfums. Zo had geurontwerper Som afgelopen zomer een eigen presentatie op de Milan Design Week. Designmerk Moooi heeft intussen verschillende ‘room fragrances’, waarin je exotische luchtjes van papaya’s of varens moet kunnen herkennen. En ook de kunstwereld begint meer aandacht voor de neus te tonen.

“Ik merk die ontwikkeling heel sterk de afgelopen jaren”, vertelt geurontwerper Frank Bloem, die onlangs het boek Geur: De vergeten sensatie uitbracht. “In 2007 studeerde ik af aan de Rietveld Academie en in die tijd was er nog helemaal geen aandacht voor geur. Nu zie je het op verschillende designacademies terugkomen. Ook in de ontwerp- en ontwikkelfase van producten wordt het belangrijker.”

Iedereen kan parfum maken

“Ik vergelijk het wel eens met bierbrouwen”, gaat Bloem verder. “Dertig jaar geleden kon je je niet voorstellen dat je zelf een brouwerijtje kon beginnen. Dat was iets voor grote producenten. Maar inmiddels zijn er heel veel mogelijkheden voor kleinere bedrijfjes. Met geur zie je nu hetzelfde gebeuren. Voor designers en andere geïnteresseerden is het steeds beter beschikbaar geworden.”

Zelf huisparfum maken is in de basis vrij simpel. Je vermengt babyolie en alcohol met een etherische olie die je zelf lekker vindt, giet die mix in een afsluitbaar flesje en gebruikt houten stokjes om de geur te verspreiden. Toch is het perfecte luchtje niet zomaar gevonden of gemaakt. De hints van koffie of hout waar jij misschien weg van bent, kunnen voor een ander juist weer helemaal niet lekker zijn.

“Geur heeft ontzettend veel te maken met herinneringen en eigen associaties”, vertelt aromatherapeut Harmen Rijpkema. “Lavendel is bijvoorbeeld een algemene geur die veel mensen herkennen en prettig vinden. Maar als jouw oma thuis lavendelzakjes had en je moest daar altijd braaf en stil op de bank blijven zitten, heb je er misschien negatievere associaties bij. Je kunt met geur emoties losmaken.”

Eerst citroen, dan een beetje roos

Rijpkema noemt eerdere experimenten in Japan, waar werknemers veel minder fouten maakten als er een vleugje citroen op kantoor rondhing. Wellicht ook meteen een prima idee voor de thuiswerkers. “Je kunt het over een hele dag afwisselen”, voegt Rijpkema toe. “Citroen aan het begin van de dag is lekker fris en stimuleert activiteit. Later kun je de sfeer wat meer ontspannen maken met lavendel of een beetje roos. Maar je kunt een geur ook helemaal opbouwen. Je moet zelf ontdekken wat het fijnst is.”

Altijd een lekkere geur in huis? vtwonen zet een paar tips op een rijtje.

Je eigen interieur kan daarbij een leidraad zijn, vertelt Bloem. Hij neemt een huis met veel houten meubels en bruinige kleuren als voorbeeld. “Met een houtgeur zou je die sfeer dan kunnen versterken”, vertelt de geurontwerper. “Of je voegt wat rokerigheid toe voor een open haard-achtige sensatie. Maar je kunt ook iets totaal anders kiezen voor een onverwacht effect. Dat is ook juist leuk, om er een ervaring van te maken.”

Chocoladedessert, lavendel en peper

In aanloop naar de kerstdagen heeft Bloem nog wel een sterke afrader. “Steek geen geurkaars aan tijdens het diner. Je proeft deels via je neus, en stoffen in geurkaarsen zijn vaak niet de stoffen die ons eten lekker laten smaken. Je zou er eventueel mee kunnen experimenteren. Ik kan me indenken dat een chocoladedessert bijvoorbeeld samengaat met lavendel of een peperachtige geur. Maar dat zou je heel goed moeten afstemmen.”

“Ik vind het zelf heel fijn om mijn eigen huis weer te ruiken als ik terugkom van vakantie”, vertelt Bloem. “Maar je went daar dan ook weer heel snel aan. Datzelfde idee kun je gebruiken als je gasten krijgt. Je kunt mensen heel aangenaam verrassen als ze bij binnenkomst al iets fijns ruiken. Na de borrel zou ik een geurkaars helemaal uitzetten. Dan valt het eten goed op en krijg je echt een nieuwe sensatie.”

