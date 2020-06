Zo kweek je smakelijke groenten op je eigen balkon

Soms doen mensen er nogal luchtig over. Alsof het kweken van groenten op je balkon een fluitje van een cent is. Maar vaak valt dat tegen. Stel dat je andijvie van eigen kweek wilt eten, dan moet je die zaaien in een grote pot of bloembak. Andijvie kiemt gemakkelijk. Maar omdat je altijd te dik zaait zul je het grootste deel van de jonge planten moeten weggooien. Of weggeven. Want een krop andijvie wordt groot. Zelfs al neem je een metselkuip, dan kun je daarin hooguit vier planten kwijt.

En stel nu dat je die vier kroppen andijvie op hebt, dan zit je met een lege metselkuip. Daarin zou je dan wel weer nieuwe andijvie kunnen zaaien, maar voordat je dan kunt oogsten ben je weer anderhalve maand verder. Het klinkt leuk maar het loont niet, het kweken van groenten als andijvie en sla op je balkon.



Wat loont dan wel? Het kweken van een groente die je nu kunt zaaien en waarvan je tot aan de eerste nachtvorst plezier hebt. Bijvoorbeeld de pronkboon. Pronkbonen lijken op snijbonen, maar zijn wel een andere soort. Bonenkenners zweren bij pronkbonen. Ze hebben meer smaak dan snijbonen en kunnen beter tegen wind, wat op een balkon een voordeel is. Daarnaast bloeien ze mooier. Je zou ze alleen al om hun bloemen zaaien. Tenminste, als je roodbloeiende neemt, want de witbloeiende vallen minder op.

Neem een grote pot, liefst met een doorsnede van een halve meter of meer, en druk drie zaden (wat eigenlijk droge bonen zijn) in de grond. Ben je een twijfelachtig type en ben je bang dat niet uit elk zaad een plant groeit, duw dan voor de zekerheid twee bonen in elk gat.

Wigwam

Maak in die pot een wigwam van bamboestokken, of hazelaar- of wilgentakken als je wilt dat het bouwsel er rustiek uitziet. Want pronkbonen zijn klimplanten. Neem stokken van minstens 2 meter lang. De bonen zullen in no time de top bereiken en kunnen daarna weer naar beneden hangen. Als je nu zaait kun je vanaf eind augustus oogsten. En heb je een balkon met spijlen, dan kun je de pronkbonen daarin laten klimmen.

Aanbinden hoeft niet, want ze winden zichzelf om ieder houvast.

Je houdt niet van snij- of pronk- bonen? Zelfs niet als je ze in de oven smoort met spekjes en een beetje knoflook? Geen probleem, want er bestaan ook klimmende sperziebonen. Mijn favoriet is een klimmende spekboon: 'Blauhilde'. Spekbonen zijn knapperige sperziebonen die niet snel taai of draderig worden. 'Blauhilde' klimt razendsnel en bloeit met lichtpaarse bloemen. De peulen zijn knalpaars, en erg smakelijk.

Ook hiervan kun je tot de eerste nachtvorst blijven eten, mits je de peulen regelmatig oogst. 'Blauhilde' is een soort botanische toverbal, want als je de paarse peulen kookt komen ze groen uit de pan.