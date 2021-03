Zo maak je de jaloezieën netjes schoon: ‘Gebruik een sok’

Hoewel het niet is gevraagd, wil Marja ook graag wat zeggen over andere raambekleding. ,,Veel mensen hebben nog verticale stoffen lamellen. Ik heb het er gisteren nog met mijn moeder over gehad. Stof kan echt in het weefsel gaan zitten, daarom is het nodig om eens in de twee weken de lamellen te stofzuigen, met een andere mond en op een lager wattage.”



,,Wat je niet moet doen is er met een nat lappie overheen gaan, want dan krijg je vlekken. Als je in het bezit bent van een bad, vul dat dan met lauw water en doe er wat babyshampoo bij. Dat is vrij van allerlei toevoegingen. Leg de lamellen languit in het bad, je zult zien dat alle vuil en stof in het badwater komt. Laat dat weglopen en pak de douchekop om het goed af te spoelen. Vervolgens moet je ze niet zomaar ophangen, dan gaan ze krom trekken. Leg ze op een handdoek en rol ze strak op en weer uit. Hang ze op en strijk ze als het ware met je handen aan weerszijden van boven naar beneden om alle vocht eruit te halen. Laat ze rustig opdrogen, dus het liefste niet op een dag dat de zon schijnt en met de verwarming uit.”