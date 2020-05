Zo maak je je koelkast schoon: ‘Schimmel verwijderen met olijfolie’

Nu het mooier weer wordt en we door de coronacrisis nog steeds veel thuis zijn, worden er steeds meer boodschappen in huis gehaald. Hapjes voor bij de borrel of een lekkere barbecue in de tuin: die boodschappen moet je toch in de koelkast bewaren. Dat doe je natuurlijk het liefst op een schone manier.

Hoe vaak je de koelkast schoon moet maken, is volgens Marja afhankelijk van hoeveel producten je erin hebt liggen en hoeveel mensen er gebruik van maken. ,,Maar over het algemeen zou ik toch wel zeggen dat je ‘m met regelmaat moet schoonmaken. Iedere maand uitnemen vind ik reëel. En kijk dan ook meteen even of er nog potjes in staan die niet goed meer zijn.”

Per plankje

Per plankje

Marja maakt de koelkast altijd per plankje schoon. ,,Haal eerst alle producten eruit. Daarna kun je de glasplaatjes, die vaak gecondenseerd zijn, afnemen met een keukenpapiertje. Wat niet vies is, hoef je ook niet met sop af te nemen. Neem de producten ook af voordat ze je ze weer terugzet."



Is de koelkast wel vies, dan is het aan te raden om een sopje van warm water en een paar druppeltjes allesreiniger te maken. Het verwijderen van schimmel tussen de rubberen randen hoeft ook niet moeilijk te zijn. ,,Daarvoor hoef je echt niet aan de slag met antischimmelmiddelen. Gebruik gewoon een beetje sla- of olijfolie en probeer met een wattenstaafje of een zachte tandenborstel tussen de rand te komen.” Voor de deurgreep kun je een beetje autowas gebruiken. ,,Geloof mij: alle kleine zwarte kindertengeltjes zie je dan voorlopig niet terug.”

Geen schuursponsje

Wat je volgens Marja absoluut níet moet doen, is aan de slag gaan met agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. ,,De meeste koelkasten zijn van plastic. Alles wat schuurt, maakt de beschermlaag kapot. Dan werkt je koelkast niet meer optimaal.”

Volgens Marja is het ook belangrijk om af en toe te checken of de temperatuur van je koelkast nog goed is. ,,Ik gebruik zelf altijd standje vier of vijf. En laat niet een paar minuten de deur openstaan als je iets eruit pakt, maar doe de deur gewoon meteen weer dicht.”

Zelfs is Marja overigens niet zo’n groot fan van koelkasten. ,,Mijn koelkast is helemaal niet zo spannend. Je kunt erdoor fietsen. Er ligt eigenlijk nooit zoveel in, op een paar kleine dingetjes na, omdat ik van vers houd.”