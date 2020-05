Zo maak je vloerbedekkingen en kleden schoon: ‘Ooit aan zuurkool gedacht?’

,,Wie heeft er geen vloerkleed in huis?” vraagt Marja Middeldorp aan de telefoon. ,,Precies, bijna iedereen. En aangezien we over het algemeen thuis niet allemaal de schoenen uitdoen, worden ze best snel vies. Stof, bladeren en andere troepjes. En wat dacht je van haren?”



Vloerbedekking lijkt soms op wol of katoen, maar niets is minder waar, zegt Marja. ,,Bijna alle vloerkleden bestaan uit allerlei kunstvezels en daar bovenop zit nog een laag coating om het te beschermen tegen de meeste viezigheid. Ik heb wel wat trucs om het kleed mooi te houden.”

Stofzuigen en kloppen

,,Ja, je begint natuurlijk met stofzuigen. Dan is die bovenlaag stof er in ieder geval al uit. Neem meteen de deurmat mee, al is dan stofzuigen niet genoeg. Ze zijn zo gemaakt dat ze stof opnemen. Pak de mattenklopper er dus bij. Vroeger deden we dat altijd op vrijdag. Ging je naar buiten, dan hoorde je een heel orkest van mattenkloppers door de buurt. Heb je nou geen mattenklopper, dan kun je de mat het beste even omdraaien. Paar keer goed erop stampen en een nachtje omgedraaid laten liggen, dan valt het meeste stof eruit.”

Wasverzachter

,,Dan een geheim recept van mij voor de vloerbedekking of een vloerkleed. Ik doe het eens in de maand, zo’n fijn klusje vind ik het. Pak een emmertje lauw water en gebruik een scheutje wasverzachter. Die beschadigt de coating niet en toch komt het vuil lekker los. Hoe? Ik doe het op mijn knietjes, goed voor de buikspieren. En dan met een doek heen en weer over het kleed alsof je er overheen walst. Met een witte handdoek is nog leuker, want dan zie je al dat vuil dat eraf komt. Je zult zien dat de emmer water gauw te vies wordt, dus dan vervang je hem. Dit noem ik dus supersopgenot.”

Haren

,,In vloerkleden blijven veel haren zitten. Zeker als je een huisdier hebt”, zegt Marja. ,,Koop eens goede huishandschoenen van rubber. Liefst gevoerd met katoen, zodat je geen zweetvingertjes krijgt. Als je goede handschoenen hebt, zitten er bobbeltjes op. Daardoor kun je met je handen alle haren bij elkaar krijgen. Zeker nadat je de wasverzachter hebt gebruikt, want die weekt ook de haren los van het tapijt. Huishoudschoenen met nopjes dus, helemaal het geld waard en je bent zelf ook in je nopjes!”

Tafelkleed

,,Ik kom op heel veel plekken waar mensen overigens ook nog een tafelkleed hebben. Drink je koffie met een koekje, gaan al die kruimels in dat kleed zitten. Ja, daar komen wel vliegen op af. Net als de deurmat kun je het tafelkleed een dagje op z'n kop buiten hangen. Maar nog een methode die wat gekker klinkt: ooit aan zuurkool gedacht? Ja, echt. De goedkoopste verse zuurkool uit de supermarkt. Wrijf die over je kleedje. Zie maar hoeveel vuil eraf komt en hoe mooi je kleedje wordt. Het gaat heus niet naar zuurkool ruiken. Hoe het precies werkt? Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, maar ik heb het van mijn oma geleerd en heb al van meerdere mensen gehoord dat hun tafelkleed weer helemaal mooi is geworden.”