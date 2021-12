Zo sluit je de buitenkraan af en voorkom je lekkage bij strenge vorst

,,Ik wist niet welke kraan ik moest hebben. Nou, dan vraag ik gewoon om hulp. Misschien weten de buren het als die in hetzelfde soort huis wonen? Of een handig familielid? Blijkbaar is het een ronde messing kraan. Het is een kwestie van dichtdraaien. Dat is niet zo moeilijk, maar daarna vergeten veel mensen nog iets: je moet de buitenkraan open zetten om dat water weg te laten lopen. Anders zit het nog steeds in die leiding. Misschien moet je er even een emmer onder zetten, anders glijd je uit over de bevroren plas water.”



Loodgieters adviseren in veel gevallen de buitenkraan gewoon open te laten en in sommige gevallen zelfs nog een keertje te blazen in de kraan, zodat echt alles wegloopt.