Zo vervang je de doucheslang (met een handig ezelsbruggetje)

Onlangs heb ik bij een klant een doucheslang en -kop vervangen. Ze kreeg die niet meer schoon, maar het beviel verder goed. Daarom heb ik exact dezelfde meegebracht. Ik kwam binnen, liep gelijk door en meldde na tien minuten dat de klus was geklaard. Ze keek heel verbaasd en ik bespeurde ook wat ongemak dat de klus blijkbaar zo eenvoudig was dat die in mum van tijd was gedaan. ,,Heb ik je helemaal daarvoor op komen laten draven?’' reageerde ze.

Het is dan wel eenvoudig, maar alleen als je de juiste moersleutel hebt! Ik vind deze waterklussen heerlijk. Zolang je de kraan gewoon dicht draait kan er geen water uit spuiten. Je hebt dus niets te maken met de hoofdkraan. Een eenvoudige klus in de badkamer.

Schoon houden

Na verloop van tijd krijg ik mijn douchekop niet meer schoon. De slang is al helemaal een ramp om schoon te maken. Vervangen is absoluut sneller. Een klant van mij adviseert me om de hele boel na gebruik af te drogen. Die gewoonte krijg ik er maar niet in!

Volledig scherm illustratie klusvrouw Hieke bij 'DROL' Tjitske Sluis © Tjitske Sluis

Sleutel

Vervangen dan maar. Wat heb je nodig? Natuurlijk een nieuwe douchekop, -slang en eventueel -stang. En een moersleutel. Liefst verstelbaar, want die past op vele maten moeren. Let er op dat je met het gereedschap de kraan en moer niet beschadigt. Ik gebruik altijd een zachte doek ter bescherming.

Draaien

Volg de doucheslang richting de kraan en je stuit vanzelf op een moer. Die draai je los. Nu komt de onvermijdelijke vraag: welke kant op? Goede vraag! Daar is - om in sanitaire sferen te blijven een ezelsbruggetje voor: DROL.

DROL

Dicht is naar Rechts, van bovenaf gezien, dus met de klok mee. Open is naar Links, van bovenaf gezien, dus tegen de klok in. De Britten hebben een ander ezelsbruggetje: righty tighty, lefty loosey (rechts strak, links los). Denk er even goed over na en je hebt het voor altijd onthouden.

Los-vast

Draai de oude slang dus los naar links. Draai de nieuwe slang vast naar rechts. Het hoeft niet muurvast te zitten. Test even of het niet lekt. Nu weet je ook hoe je de hele handel weer los kunt halen.