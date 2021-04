Zo verwijder je de zwarte vlekjes in het kozijn

Margaret van Diermen heeft allemaal zwarte vlekjes op de kitrand onderaan het raam in haar slaapkamer. Ze stuurde bovenstaande foto mee. ,,Ik heb al van alles geprobeerd, maar krijg het niet weg. Het is de enige ruimte in huis waar dit probleem speelt. Ik hoor graag of je een oplossing hebt.”

Marja Middeldorp weet wat het is: schimmel. ,,In de slaapkamer is het belangrijk om goed te luchten. Je moet je voorstellen dat een mens wel een liter water verdampt als die slaapt. Behalve met zweten, ook met uitademen. Als je niet goed ventileert, zie je soms zelfs druppels aan de binnenkant van de ramen. Dan weet je zeker: het is hier te vochtig.”

Poreus

De kitrand is poreuzer dan het raam, stelt Marja, waardoor het vocht erin trekt en er schimmelvorming ontstaat. Ze is eigenlijk heel blij met de vraag, want de oplossing is ook nog beter voor de gezondheid. Maar ventileren haalt natuurlijk de bestaande vlekjes niet weg. ,,Om het weg te halen, halen we een doekje en de dikbleek. Dat smeer je dun over de kitrand. Laat het vervolgens goed intrekken. Vervolgens haal je kokend heet water erbij. Om te voorkomen dat je je vingers verbrandt, kun je een wattenstaafje gebruiken om het kokend hete water erop te doen.”



Daarmee zouden de zwarte plekjes moeten verdwijnen, denkt Marja. ,,Als dat nou niet lukt, kun je een nieuwe kitlaag aanbrengen. Maar voor tips daarover, moet je naar de doe-het-zelfzaak. Maar goed, is het nou wél gelukt, dan moet je het nog even droog maken met een doek. Daarna is het aan te raden om de rand in te smeren met autowas of vaseline. Dat beschermt goed en vult de poriën waar de schimmels zich in nestelen.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Wil je het patroon in de slaapkamer écht doorbreken, schaf dan een hygrometer aan, zegt Marja. ,,Na een dag al geeft hij een heel goed beeld of de luchtvochtigheid te hoog of te laag is, zodat je weet wanneer je een raam open moet zetten. Het is ook goed om het ventilatiesysteem nog eens te bekijken. Is dat dichtgeslibd door stof en vuil? Schoonmaken! Misschien grenst de slaapkamer ook wel aan de badkamer. Hoe staat het met dat ventilatiesysteem? Dat moet ook schoon zijn en goed werken!”



Die hygrometer gaat je veel vertellen, meent de schoonmaakgoeroe. ,,En als je het goed doet, scheelt het ook nog hoofdpijn.”

Bekijk hieronder meer schoonmaaktips.