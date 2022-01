Zo verwijder je mos of groene aanslag van de tuintegels

Het is de komende dagen nog boven nul buiten en Marja vindt dat een prima temperatuur om buiten nog even de handen uit de mouwen te steken. ,,We hebben nog niet echt met ijs en sneeuw te maken gehad deze winter, maar wie weet komt het nog. Ik ben in ieder geval al even in de weer geweest om te voorkomen dat mos en andere groene aanslag op het balkon zich te veel in de tegels nestelt. Het kan anders bij koude nachten glibbertjeglad worden.”

Als je de schoonmaakgoeroe al langer volgt met haar wekelijkse tips, weet je dat ze van ‘voorkomen is beter dan genezen’ is. ,,Je moet niet de boel de boel laten in de tuin of balkon en pas in de lente je hoofd naar buiten steken. Doe een lekkere sjaal om en je krijgt het vanzelf warm met deze klusjes.”

Groene zeep beter dan zout

,,Er zijn meerdere manieren om groene aanslag te verwijderen. Ik ken er twee: met groene zeep of met zout. Zout is het makkelijkst. Je strooit het erop en dan komt het goed los. Maar kijk uit: zout in de aarde vinden de plantjes niet prettig. Het doet meer kwaad dan goed voor de borders."

Met groene zeep heb je hetzelfde effect, maar voorkom je een zilte grond, vervolgt Marja. ,,Doe groene zeep in een emmer of teiltje. Vermeng het met water: ongeveer een kwart water en driekwart groene zeep. Dat maakt het makkelijk smeerbaar. Pak dan een soort bezem met harde borstel en korte haren, zo'n - ach, hoe heet dat ding nou, een grappige naam - luiwagen! Die zijn niet bepaald lui, hoor. Je smeert de groene zeep op de tegels. Niet schrobben! Laat het een tijdje intrekken. Gooi er dan warm water overheen en het mos laat gemakkelijk los. Veeg het bij elkaar en gooi het in de groene kliko.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Markiezen of zonneschermen schoonmaken

De aanslag nestelt zich soms ook in de markiezen of zonneschermen. ,,Tussen de plooien van je markies kan vuil zitten. Draai hem uit, pak een zachte bezem en veeg de onder- en bovenkant schoon. Je zal zien dat er best wat stof vanaf komt. Dan moet alles wel droog genoeg zijn trouwens. Als je het goed schoon houdt, voorkom je ook dat het gaat schimmelen.”

,,Als je hem toch al naar beneden hebt, kijk dan ook even goed naar de schroeven, bouten en scharnierende onderdelen", zegt Marja. ,,Doe er een spraytje siliconenolie in, zodat hij mooi blijft lopen. Anders krijg je hem in de lente, als je hem weer nodig hebt, niet meer open. Dit is een mooi moment daarvoor.”

Om de buitenklus af te maken, gaat Marja met haar deur aan de slag. ,,Dan pak ik wat boenwas en vet ik die buitendeur goed in. Dat trekt in het hout en werkt beschermend. Hij glimt weer en is winterklaar. En als ik toch bij de deur ben, neem ik de deurmatten nog even mee. Ook zoiets dat veel mensen rustig de hele winter laten liggen, maar daar wordt hij heel smerig van. Ik ben zelf nog steeds van de mattenklopper op vrijdag, zodat je bezoek makkelijk de voeten kan vegen. Heb je geen mattenklopper, dan kun je hem stofzuigen. Maar doe me een lol: als de deurmat te vies is, gooi hem weg en koop een nieuwe. Alles wat erop ligt neem je anders dagelijks mee naar binnen.”

