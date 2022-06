Zo verwijder je urinevlekken uit je matras

Ronald mailt de redactie met de vraag hoe je urinevlekken uit een matras verwijdert. Die vraag leeft breed, durft Marja wel te beweren. ,,Je ligt langer op een matras in je leven dan dat je werkt en uiteraard gebeuren daar wel eens ongelukjes, niet alleen bij kinderen! Heel menselijk, maar wel begrijpelijk dat je je eraan stoort en die vlekken weg wil hebben.”

In het kader van voorkomen is beter dan genezen, begint Marja over het beschermen van het matras. ,,Zorg dat je een goede molton over het matras doet, voordat je er een laken of hoeslaken overheen doet. Vroeger waren dat wollige dingen, maar tegenwoordig hebben moltons hele mooie structuren en sommige zijn zelfs waterafstotend. Koop er twee, zodat je ze kunt afwisselen als je er een in de was doet. Je voorkomt dat vlekken zich ophopen op het matras.”

Natuurazijn en soda

,,Als de vlekken nog vers zijn, heb je de volgende spullen nodig: een plantenspray of lege sprayfles. Daar doe je half om half witte natuurazijn en water in, hoeft niet helemaal vol natuurlijk. Daarnaast pak je sodakorrels, wat schoonmaakdoekjes en eventueel een papieren keukenrol én je pakt de stofzuiger. Haal je bed af en die spullen kunnen alvast - hupsakee - in de wasmachine.

Spray je matras in met de mix. Niet te nat, maar licht sprayen op de vlek. Dep alvast een beetje, maar ga niet boenen, schrobben en schuren, daarmee blijft de vlek op de oppervlakte en duw je hem niet dieper het matras in. Azijn werkt alvast geurneutraliserend. Dan pak je een zak fijne sodakorrels en dat smeer je uit over de vlek alsof je een boterham belegt met basterdsuiker. Laat alles zeker vier uur intrekken.”

Na vier uur, pak je de draad weer op, stelt Marja: ,,De soda heeft het vocht eruit getrokken. De korrels haal je met de hand weg. Dan pak je de stofzuiger. Zet de stofzuigermond erop met lange haren, die je ook gebruikt om de bank mee te stofzuigen. Dan zal je zien dat de vlek is verwijderd. Wacht tot het matras droog is tot je de molton er weer op doet.”

Ingedroogde urinevlekken op het matras

,,Heb je dan toch vlekken die zijn ingedroogd? Dan zijn er altijd zwaardere middelen als waterstofperoxide, maar daar zou ik als huis-tuin-en-keukenschoonmaker niet aan beginnen. Neem liever inweekmiddel en maak daar in een emmer een mengsel van met half om half water. Gebruik bijvoorbeeld Biotex groen - ik mag toch wel een keer een merk noemen als dat gewoon goed werkt? Smeer wat van de oplossing op de vlek en laat ook weer goed inwerken. Neem het af met een schoon doekje, niet schrobben! Dan nog de vlek met een natte doek deppen, goed laten drogen en dan zie je ook dat de vlek is verdwenen of in ieder geval bijna. Ga je niet doodstaren op dat ene randje van het vlekje, want het fijnste is dat het weer lekker ruikt en schoon is.”

Tot slot wijst Marja nog eens op het belang van een goede molton om het matras te beschermen. ,,Het ligt nog lekker zacht ook. Verschoon iedere week je bed, keer af en toe je matras om zodat de kwaliteit langer goed blijft en verder zou ik zeggen: slaap lekker!”

Waar moet je op letten als je een bed koopt? Experts van vtwonen geven antwoord. Wil je een vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips: