Zo weet je of je loden leidingen in huis hebt

Het gebruik van loden leidingen is sinds 1960 verboden, maar huizen die voor die tijd gebouwd zijn, beschikken soms nog over deze schadelijke leidingen. Omdat nergens geregistreerd staat wanneer loden leidingen vervangen worden, is niet iedereen op de hoogte van dit sluimerende gevaar. De sanering van deze leiding is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar, daarom is het lastig te bepalen hoe groot het probleem is. Naar schatting zijn er nog zo’n tweehonderdduizend loden leidingen, verspreid over heel Nederland, met name in oude binnensteden.