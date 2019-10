Zo werk je de kabels in huis netjes weg

Krapte woning­markt in steden, bekoeling op platteland

13:24 De woningmarkt is niet meer alleen in de grote steden in de Randstad oververhit. Ook middelgrote steden in de rest van het land kampen met een daling van het aantal afgesloten hypotheken, een teken dat het aantal betaalbare woningen afneemt. Buiten de steden bekoelt de markt juist.