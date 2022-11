Zo zorg je ervoor dat de televisie opgaat in je interieur: ‘Zet de bank en de tv eens niet recht tegenover elkaar’

Wat is een goede plek voor de tv en hoe werk je hem stijlvol weg in een ruimte?

Kelly van Gendt, stylist bij vtwonen: ,,Toen we in coronatijd veel binnen zaten, zijn we met z’n allen veel meer tv gaan kijken. Nu we dit jaar weer zonder coronaregels door het leven gaan, realiseren we ons eens te meer hoe waardevol het is om samen te komen met hen die ons lief zijn, om met elkaar te praten in plaats van in een kringetje voor de tv te zitten. De zithoek is daarom multifunctioneler geworden, de tv staat niet meer op het hoofdpodium en de bank hoeft er niet per se recht voor te staan.”



,,Het belangrijkst bij het inrichten van een tv-hoek is dus om eerst je eigen behoeften te bepalen. Wil je niet altijd tegen die tv aankijken, plaats de tv dan in een kast met schuif- of klapdeuren. Of zet hem in een andere kamer. Kun je de tv aan de muur hangen, verbloem hem dan door er een ‘gallery wall’ met kunst en foto’s omheen te maken. Een tv is een groot zwart gat als hij uit is en je kunt je voorstellen dat dat zwart er tegen een spierwitte muur alleen maar meer uitspringt. Door de muur achter de tv een kleur te geven, maak je het contrast zachter en zal je zien dat hij optisch beter wegvalt.”



,,Er zijn ook televisies die worden geleverd met speciale pootjes, of waar je een kunstwerk op kunt tonen als hij uitstaat. Niet iedereen heeft echter het budget om een dure design-tv te kopen. Wat je de laatste tijd veel ziet zijn tv-ezels. Dat zijn mooi vormgegeven standaards waar je je tv aan kunt bevestigen. Met zo’n standaard maak je alsnog een designobject van je tv en hoef je niet de allernieuwste tv te kopen om het mooi te laten ogen.”