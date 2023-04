Zonnepanelen schoonmaken, is het nuttig of overbodig?

Zonnepanelen schoonmaken hoeft in Nederland meestal niet. Het regent hier vaak genoeg om de viezigheid van de panelen af te krijgen, zegt de energie-expert. ,,Mits de panelen in een hoek van minstens twintig graden zijn geplaatst.’’

Niettemin is het zeker bij periodes van droogte goed om eens over de rand van je dak te gluren om te kijken of de panelen geen poetsbeurt kunnen gebruiken. Zijn de panelen bedekt met een laagje saharazand, dan kan het zeker geen kwaad. ,,Ook bij hardnekkige vogelpoep is het goed om ze te poetsen.’’

Voor panelen die bijna plat liggen, raadt Milieu Centraal wel aan om ze jaarlijks schoon te maken.

Wanneer maak je zonnepanelen schoon?

Als je de zonnepanelen wilt reinigen, doe je dat het beste in het voorjaar. ,,Liefst nog voordat de zon weer meer gaat schijnen en sterker wordt’’, zegt Stolk. ,,Dan profiteer je maximaal van je panelen. Doorgaans gaat de zon in maart sterker en meer schijnen. Dit jaar is dat wat later. Juist in het voorjaar wekken zonnepanelen veel energie op. Dan schijnt de zon veel en is het nog niet heel heet. Hitte zorgt juist dat ze minder rendement hebben.’’

Door vuil vangen de panelen minder licht en hebben daardoor minder opbrengst. Veel extra rendement zal een poetsbeurt volgens de energie-expert niet opleveren. Het is dus de vraag of je de kosten van een extern bedrijf hiermee terugverdient. Zelf doen, is dus het voordeligste, mits je op een veilige manier bij je zonnepanelen kunt komen.

Hoe maak je zonnepanelen schoon?

Hebben je panelen een poetsbeurt nodig, dan kun je dat het beste doen met wat regenwater of gedemineraliseerd water. ,,Maak het met gezuiverd water schoon, want kraanwater zorgt voor kalk’’, zegt Stolk. ,,En dat zorgt weer voor minder rendement.’’

Gebruik daarvoor een zachte doek of een spons. Ga in ieder geval niet met de hogedrukspuit of een schuursponsje aan de gang. ,,Dan loop je het risico dat je de zonnepanelen beschadigt.’’

Kun je moeilijk bij de panelen? Dan is een zachte borstel met een telescoopsteel wellicht een uitkomst. ,,Als je panelen op een dak liggen waar je lastig bij kunt komen, dan zou ik ze niet poetsen. Zodra een regenbui is geweest, is het sterkste vuil er wel weer af.’’