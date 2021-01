Zorgen om impasse op woningmarkt: ‘Grote mismatch vraag en aanbod’

Voorzitter Onno Hoes van de NVM vindt dat de politiek een fout heeft gemaakt door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen. ,,Dat was een maatregel voor de bühne. Ik ben verbaasd dat het zo snel door de Tweede Kamer is gejast. Je kunt het direct terugdraaien want verkopers gooien gewoon de prijs iets omhoog, dus het heeft geen enkel nut.”