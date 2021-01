Zorgverzekering en energierekening stijgen, maar het inkomen gelukkig ook

salarisstrookjes 2021 Salaris stijgt, maar voor gepensio­neer­den ziet 2021 er minder feestelijk uit

5 januari Elke werknemer gaat er tientjes per maand in nettoloon op vooruit. Voor een minimumloner komt er gemiddeld 30 euro netto bij per maand. Alleen gepensioneerden met een aanvullend pensioen gaan er licht op achteruit.