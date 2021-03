Zus wil haar deel van het huis verkopen omdat haar broer steeds in haar oor bijt

vraag 't vtwonen 'De salontafel kan een interieur maken of breken’

9 maart De salontafel is niet alleen functioneel voor koffiekopjes en glazen wijn, maar vormt het middelpunt van zo'n beetje elke Nederlandse huiskamer. Uitgekeken op de salontafel? Vervangen is niet per se nodig voor een frisse look, vertelt vtwonen-stylist Liza Wassenaar.