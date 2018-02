1,6 miljoen voor scoutinghuis Zeewolde

update OM wil 'schimmige horlogedealer' uit Zeewolde achter de tralies

8 februari In ruil voor drie horloges kreeg Mustafa Y. uit Zeewolde een Ferrari van 155.000 euro. Voor het Openbaar Ministerie was dat onderdeel van een grote witwasoperatie. Volgens de raadsman van de verdachte is dit een voorbeeld van de unieke positie die Y. had als tussenhandelaar in peperdure horloges.