4500 scouts uit 20 landen komen dit weekend naar Zeewolde

Moordenaar Michael P. uit Zeewolde gaat in hoger beroep tegen celstraf

17:13 Michael P., die is veroordeeld tot 28 jaarcelstraf en tbs voor de moord op Anne Faber, gaat in hoger beroep tegen die straf. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan het AD dat P. in hoger beroep is gegaan.