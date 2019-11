Aanleg Zonnewoud Zeewolde met 25.000 zonnepanelen kan doorgaan

St Jansdal staat in middenmoot Ziekenhuis Top 100

8 november Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk staat in de middenmoot van de Ziekenhuis Top 100 van de Stentor. Het ziekenhuis scoort goed als het gaat om medicatie. In de lijst met topziekenhuizen doet Isala in Zwolle het goed, terwijl Gelre in Apeldoorn bijna onderaan de lijst staat.