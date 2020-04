Achter de tulpenpracht in Flevoland gaan grote zorgen schuil

Apothekers in deze regio vrezen gevaarlij­ke tekorten van medicijnen door coronacri­sis

10 april De coronacrisis gaat voor gevaarlijke tekorten zorgen van medicijnen, ook in deze regio. Dat zegt apotheker Albert Drouven, voorzitter Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle (CAVRZ). Grootste oorzaak vormen volgens hem de lockdowns in China en India. Zijn verhaal wordt bevestigd door Dirk-Jan Seckel van samenwerkende apothekers in Salland en de Vechtstreek.