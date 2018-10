Acute opname Kindergeneeskunde kan weer bij MC Groep Lelystad

Sinds begin juli werden geen acute opnames meer gedaan in Lelystad. Oorzaak is de landelijke krapte aan kinderartsen. Alle poliklinische afspraken van de kinderartsen zijn tijdelijk nog wel alleen beschikbaar in MC Zuiderzee: 'Reden hiervoor is de nog beperkte beschikbare capaciteit aan kinderartsen, waardoor concentratie van deze zorg op één locatie nog noodzakelijk is', stelt de MC Groep.