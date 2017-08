Alarm over hack in brandweerauto

videoHackers hebben diverse lekken in het communicatiesysteem van de brandweer blootgelegd. Ze zijn er in geslaagd een communicatiewagen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland binnen te dringen.

In theorie zouden de digitale inbrekers zo het communicatiesysteem van de brandweer plat kunnen leggen of gegevens kunnen stelen. Voor Brandweer Nederland is dit aanleiding alle korpsen te waarschuwen.

Volgens Robert Spijkerman van de Veiligheidsregio gebruiken korpsen in Nederland weliswaar verschillende ICT-systemen, maar zijn er ook veel overeenkomsten. ,,Deze informatie is voor alle korpsen van belang’’, reageert ook Allard Schimmel van Brandweer Nederland. ,,We gaan het onderling delen.”

H ackerskamp in Zeewolde

De hackers kwamen op uitnodiging van de Veiligheidsregio zelf in actie. Dat gebeurde tijdens een hackerskamp in Zeewolde. De aanleiding was het nieuws dat de haven van Rotterdam onlangs plat werd gelegd door kwaadwillende hackers. ,,Dat bericht heeft ons aan het denken gezet, want je moet er niet aan denken dat de communicatie bij grote rampen stokt”, zegt Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van Lochem en bestuurslid van de Veiligheidsregio.

De hackers tonen aan dat de brandweer potentieel gevaarlijke lekken in het systeem heeft. De ‘gehackte’ wagen kan op locatie een eigen wifi-netwerk voor hulpdiensten opzetten. De hackers wisten de communicatie af te tappen en konden communicatie via het netwerk ook blokkeren. In noodsituaties kan dat levensgevaarlijk zijn. ,,We kunnen terugvallen op oude systemen, maar dan kan er wel veel cruciale tijd verloren gaan’’, verduidelijkt burgemeester Van ’t Erve.

Zwijgzaam

De brandweer wil niet te diep ingaan op de bevindingen om kwaadwillenden niet op ideeën te brengen. Internet-journalist en organisator van het hackerskamp Brenno de Winter roemt de actie van de Gelderse Veiligheidsregio. ,,Moedig om hieraan mee te werken.’’

Schimmel van Brandweer Nederland verwacht dat meer korpsen hackers in gaan zetten.